Ostia, il Grassi lancia la sfida alle malattie “silenziose”: arrivano tre nuovi centri d’eccellenza

Non sono solo nuovi ambulatori, è un cambio di paradigma nella sanità del litorale.

L’Ospedale Grassi di Ostia alza l’asticella nella lotta alle patologie dell’apparato digerente, inaugurando tre centri specialistici all’interno dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

Una risposta concreta alla crescente domanda di cure per malattie spesso silenti, ma capaci di compromettere drasticamente la qualità della vita.

La nuova mappa delle cure

Il piano di potenziamento, guidato dalla dottoressa Maria Grazia Mancino, si articola su tre pilastri fondamentali:

Malattie Infiammatorie Croniche (MICI): Un presidio dedicato a Crohn e Rettocolite ulcerosa, patologie complesse che richiedono una gestione multidisciplinare. Le porte si aprono ogni lunedì (11:30-14:00).

Epatologia: Il venerdì (11:00-14:00) è il turno della lotta alle epatiti, alla steatosi e alla cirrosi, condizioni che se non monitorate tempestivamente possono evolvere in complicanze severe.

Pancreas: Un centro cruciale per la diagnosi precoce di pancreatiti e cisti pancreatiche, patologie in aumento che necessitano di un follow-up specialistico rigoroso il mercoledì (11:00-13:30).

Stop al labirinto delle prenotazioni

La vera rivoluzione sta nel metodo di accesso. L’obiettivo è eliminare il “rimbalzo” dei pazienti tra uffici e impegnative. Per il primo contatto basta una prenotazione al CUP con l’impegnativa del medico di base.

Una volta entrati nel sistema, sarà lo specialista stesso a gestire i controlli successivi tramite codici interni, garantendo una continuità terapeutica che è, di per sé, parte della cura.

L’importanza del “tempo zero”

“La tempestività fa la differenza”, sottolinea la dottoressa Maria Grazia Mancino, Direttore U.O.S.D. Gastroenterologia dell’ospedale Grassi di Ostia.

Non è solo uno slogan: individuare una patologia al suo esordio significa trattamenti meno invasivi, costi ridotti per la sanità pubblica e, soprattutto, una vita più serena per il paziente.

Accanto ai nuovi centri, il Grassi ha ampliato anche l’ambulatorio generale per affrontare disturbi comuni come reflusso e colon irritabile, spesso sottovalutati ma invalidanti.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la sezione dedicata sul sito della ASL Roma 3 ( è possibile consultare la sezione dedicata sul sito della ASL Roma 3 ( www.aslroma3.it ).

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