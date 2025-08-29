Ostia, incendio nella pineta delle Acque Rosse: fiamme a pochi metri dalle case

Momenti di paura ieri sera a Ostia, dove un violento incendio è divampato nella pineta delle Acque Rosse, tra via delle Azzorre e via dell’Appagliatore.

Le fiamme, partite intorno alle 20.40, hanno minacciato i palazzi circostanti e i parcheggi della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia, impegnati per ore in un difficile lavoro di contenimento. Solo grazie al loro intervento l’incendio non si è trasformato in un vero e proprio disastro.

Case e riforestazione sotto minaccia

Il fuoco ha lambito anche l’area della riforestazione di via Tanchedi Chiaraluce, nei pressi del depuratore, già al centro di accese polemiche per le scelte del Campidoglio.

Nella pineta sono presenti insediamenti di senza dimora: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Secondo alcune testimonianze dei residenti, le fiamme potrebbero essere partite accidentalmente, forse da un pentolino dimenticato acceso.

Indagini in corso

Dopo la bonifica completata oggi, saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire l’origine dell’incendio. Nel frattempo resta alta la preoccupazione dei cittadini per un’area verde troppo spesso lasciata senza adeguata manutenzione e già in passato teatro di roghi.

