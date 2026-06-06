Ostia, incendio nell’ex stabilimento Oasi: trovate bombole di gas e materassi in fiamme

Una colonna di fumo si è alzata nel pomeriggio dal lungomare di Ostia, richiamando l’attenzione di residenti e passanti.

Le fiamme sono divampate all’interno dell’ex stabilimento balneare Oasi, struttura da tempo inutilizzata e in stato di abbandono situata lungo via Amerigo Vespucci.

L’allarme è scattato poco dopo le 15. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Ostia, supportata da un’autobotte e da mezzi specializzati per la gestione dell’emergenza.

Le operazioni di spegnimento

Una volta raggiunta l’area interessata dall’incendio, i soccorritori hanno avviato immediatamente le operazioni per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme potessero propagarsi ad altre parti della struttura.

Parallelamente sono state effettuate accurate verifiche all’interno dell’edificio per escludere la presenza di persone rimaste coinvolte. Gli accertamenti hanno dato esito negativo e nessuno è rimasto ferito.

Materassi e giornali dati alle fiamme

Durante le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno individuato alcuni materassi sui quali stavano bruciando giornali e altro materiale cartaceo.

Un elemento che ha subito attirato l’attenzione degli operatori e che potrebbe fornire indicazioni utili per ricostruire l’origine dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario.

Saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire le cause che hanno innescato il rogo e a verificare eventuali responsabilità.

Trovate anche bombole di gas

Nel corso delle verifiche effettuate all’interno dell’ex stabilimento, il personale intervenuto ha rinvenuto anche alcune bombole di gas presenti nella struttura.

La scoperta ha richiesto ulteriori operazioni di messa in sicurezza dell’area per scongiurare possibili rischi e consentire il completamento delle attività di bonifica.

Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche gli operatori del 118, rimasti a disposizione durante le operazioni di soccorso, oltre alle forze dell’ordine incaricate dei rilievi e delle indagini.

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