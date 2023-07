Ostia: la magia del Roma Buskers Festival 2023

Si è conclusa ieri la 3 giorni che ha visto dal 7 al 9 luglio 2023 alcuni dei migliori artisti di strada esibirsi ad Ostia.

Il Roma Buskers Festival è tornato ad animare il Porto Turistico di Ostia con tutto il fascino e l’arte degli artisti di strada accorsi da ogni parte persino dall’Australia come l’artista Cyrious Acro a rappresentare il forte gemellaggio fra la manifestazione capitolina e quella australiana Buskers by the Lake.

La manifestazione ha offerto tutte le forme d’arte più disparate con le allegre e colorate modalità tipiche degli artisti di strada che hanno saputo intrattenere il pubblico di ogni età.

Giocoleria, spettacoli circensi, poesia e tanta musica si sono alternate nelle 6 postazioni dislocate lungo il porto creando un percorso vario e ricco di suggestioni.

La sera ha visto poi molti spettacoli alternarsi sul palco divenendo il polo centrale del festival. Fra gli artisti presenti, solo per citarne alcuni Supercumbia, Lev Radagan Fil, Cyrious Acro, Aurytrip, Famiglia Danzante, Floor Legendz,,Le Vamp, Alberto Aperi, Benedetta Badaracco, Lorenzo Aureli, Duo Andaban, Circensema, Antonio Lafata, Lo scrittore per strada, Ball Percussion e molti altri.

Non solo arte di strada per questo festival grazie alla collaborazione con l’Hippie Market che ha portato una coloratissima carovana di artigiani. Non poteva mancare la proposta gastonomica che, grazie ai food truck presenti, ha saputo accontentare ogni palato.

La manifestazione è stata un successo non solo dal punto di vista dei numeri, il pubblico era vastissimo già dalla variopinta parata iniziale, ma anche dalla proposta artistica che ha puntato molto sulla qualità offrendo degli spettacoli che hanno incantato gli spettatori.

Un grande plauso va, oltre agli artisti, anche agli organizzatori ed ideatori dell’evento, il gruppo Matches, poiché hanno saputo mettere in piedi in modo impeccabile un evento collaudatissimo giunto ormai alla sua quarta edizione e che ha visto importanti collaborazioni come:SIAE, LIPU di Ostia, Peroni Nastro Azzurro, Chinotto Neri, Associazioni e Comitati di Quartiere del Municipio X (C.d.Q. Ostia Ponente, C.d.Q. Giardino di Roma, C.d.Q. Lido Centro, Ass. Gruppo Donatori Volontari, Associazione Peter Pan), CNA Roma, FERPI LAZIO e i media partners dell’evento (Rai Radio Kids, No Name Radio la radio digitale della Rai e Spot & Web). Un evento importante non solo per il territorio, ma soprattutto per le persone che oggi più che mai hanno bisogno di momenti come questi capaci di regalare un mondo sospeso fra sogno e leggerezza.