Ostia, la “spesa” era a base di hashish: arrestata 40enne con 700 grammi di droga tra zaino e buste

Una scena ordinaria, quasi invisibile nel via vai del quartiere, che nascondeva però un’attività ben diversa. Nella mattinata di mercoledì 25 marzo 2026, gli agenti del X Distretto Lido hanno arrestato a Ostia una donna di 40 anni, sorpresa mentre trasportava droga tra le buste della spesa.

Zaino sulle spalle e sacchetto in mano, la donna si muoveva con apparente normalità all’uscita da un complesso residenziale del litorale, in un’area già attenzionata per la presenza di attive piazze di spaccio.

A insospettire i poliziotti è stato il suo comportamento: sguardo vigile, movimenti prudenti, un’attenzione eccessiva a ciò che accadeva intorno.

Gli agenti hanno deciso di seguirla a distanza, osservandone gli spostamenti fino a una rosticceria del quartiere. Proprio lì è scattato il controllo che ha fatto emergere la reale natura di quella “commissione” mattutina.

All’interno della busta, non senza una iniziale resistenza da parte della donna, sono stati trovati diversi panetti di hashish e dosi di marijuana già confezionate, pronte per essere cedute. Un sistema di distribuzione che, secondo gli investigatori, puntava a mimetizzarsi nella quotidianità per evitare controlli.

La successiva perquisizione nell’abitazione ha rafforzato il quadro: altri quantitativi di sostanze stupefacenti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che fanno pensare a un’attività organizzata e strutturata.

Nel complesso, il sequestro ammonta a circa 700 grammi di droga destinata al mercato locale.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’arresto è stato convalidato e per la quarantenne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

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