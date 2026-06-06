Ostia, l’inferno della droga nei sotterranei: tre arresti della Polizia. Trovato un labirinto di cocaina e hashish

Un imponente giro di vite contro le centrali dello spaccio di prossimità e i reati predatori che soffocano il litorale romano prima dell’inizio della stagione balneare.

È di tre arresti in flagranza e oltre un chilo e mezzo di droga sottratta al mercato nero il bilancio provvisorio degli ultimi blitz messi a segno dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma e del Reparto Volanti.

Le accuse contestate a vario titolo dalla Procura spaziano dalla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla rapina impropria.

Il “labirinto” della droga nelle cantine di Ostia

L’operazione più clamorosa e suggestiva ha preso corpo nel cuore di Ostia. Al termine di una rapida e mirata attività info-investigativa, i poliziotti si sono presentati davanti alla porta blindata di un appartamento occupato da un uomo che stava scontando una pena alternativa sotto il regime della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’ispezione dell’abitazione, in un primo momento, non aveva rivelato anomalie. Tuttavia, l’atteggiamento eccessivamente reticente e nervoso del padrone di casa ha spinto gli investigatori a perquisire a fondo i suoi effetti personali, rinvenendo un mazzo di chiavi non censito.

Messo alle strette, l’uomo ha dovuto guidare gli agenti nei sotterranei dello stabile: le chiavi aprivano a catena una serie di cantine, locali di servizio e intercapedini.

All’interno di questo labirinto sotterraneo i poliziotti hanno scoperto circa un chilo e mezzo di droga divisa tra panetti di hashish e buste di cocaina pura, completi di un kit professionale composto da bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per l’uomo si sono spalancate immediatamente le porte del carcere di Regina Coeli.

Il corriere con i contanti e lo scippatore del “self-service”

Il secondo arresto è scaturito da un normale pattugliamento stradale sul lungomare. Le Volanti hanno intercettato un’utilitaria che procedeva a zigzag e con un’andatura sospetta.

Bloccato per un controllo d’iniziativa, il conducente è stato trovato in possesso di dodici involucri di cocaina pronti per la vendita al dettaglio, oltre 1.700 euro in contanti nascosti nel cruscotto (ritenuti il provento delle consegne precedenti) e diverse armi da taglio. Oltre all’arresto per spaccio, per il guidatore è scattata la denuncia a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere.

L’ultimo intervento ha invece neutralizzato un episodio di microcriminalità commerciale all’interno di un negozio di Ostia.

Un uomo ha iniziato ad aggirarsi tra le corsie utilizzando gli scaffali come un vero e proprio self-service illegale, infilando la merce tecnologica e di valore sotto i vestiti per superare le barriere delle casse. Sorpreso in flagranza dagli addetti alla vigilanza interna, il ladro ha reagito con estrema violenza, aggredendo il personale per assicurarsi la fuga.

La sua corsa è durata poche decine di metri: le pattuglie del X Distretto, già in transito nella zona, lo hanno atterrato e ammanettato con l’accusa di rapina impropria.

Tutti i provvedimenti restrittivi eseguiti dai poliziotti del litorale sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

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