Ostia: maxi operazione dei Carabinieri, 3 arresti e 8 denunce in un solo giorno

Un’intera giornata di controlli serrati, con cavalli, elicotteri e pattuglie dislocate in ogni angolo di Ostia.

È lo scenario che ieri hanno vissuto residenti e passanti, durante il servizio straordinario messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, con il supporto di reparti speciali e sotto le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Il bilancio parla chiaro: 3 persone arrestate, 8 denunciate, 212 identificate e 89 veicoli controllati, oltre a contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di oltre 24mila euro.

Gli arresti: misure cautelari aggravate

In manette sono finiti:

una 48enne romana, già ai domiciliari, ora trasferita a Rebibbia per le continue violazioni della misura;

un 49enne romano, sottoposto all’obbligo di firma, per cui è scattata la sostituzione con gli arresti domiciliari;

un 27enne romano, obbligato a dimorare nel Comune di Roma, finito a Regina Coeli dopo l’aggravamento della misura cautelare.

Tutti provvedimenti scattati a seguito di accertamenti dei militari sulle reiterate violazioni delle disposizioni giudiziarie.

Otto denunce e armi nascoste in auto

Non solo arresti: i Carabinieri hanno anche denunciato 8 persone.

Un cittadino straniero e un romano sono stati sorpresi con un taglierino e una mazza da baseball; un terzo automobilista con un martello nascosto in auto.

Due donne romene sono state denunciate per ricettazione, dopo che i militari hanno trovato nel loro giardino un tagliaerba rubato, dotato di GPS, poi restituito al legittimo proprietario.

Tre automobilisti romani sono finiti nei guai per guida in stato di ebbrezza: due con valori quasi tripli rispetto al limite consentito e uno che si è rifiutato di sottoporsi ai test.

Droga e segnalazioni al Prefetto

L’operazione ha portato anche al sequestro di piccole quantità di droga: 1 grammo di crack, 0,5 di cocaina e 3,3 di hashish. Cinque persone sono state segnalate al Prefetto per uso personale.

Un territorio sotto stretta sorveglianza

Con 12 pattuglie, una stazione mobile, motociclisti, un elicottero e perfino 3 unità a cavallo, i Carabinieri hanno presidiato quartieri e strade di Ostia, puntando a contrastare illegalità diffusa, spaccio e degrado urbano.

