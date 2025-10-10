Ostia, maxi operazione dei Carabinieri nei “fortini” dello spaccio

È in corso da questa mattina un massiccio servizio straordinario di controllo nel litorale romano, dove i Carabinieri stanno passando al setaccio i punti più sensibili del quartiere per affermare legalità e sicurezza.

L’operazione, condotta con il supporto di un elicottero, delle unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (API), è coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento “Criminalità diffusa e grave” e si inserisce nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Già nelle prime ore dei controlli, i militari della Compagnia di Ostia hanno sequestrato numerose dosi di cocaina, crack e hashish, trovate durante le perquisizioni domiciliari e i blitz nei cosiddetti “fortini” dei pusher, in particolare nei lotti di piazza Gasparri, da tempo roccaforte dello spaccio locale.

Sette persone sono state fermate e condotte in caserma, dove la loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

L’intervento, imponente e visibile in tutto il quadrante, sta riscuotendo apprezzamento da parte dei residenti, che in più occasioni si sono avvicinati ai Carabinieri per ringraziarli e manifestare il proprio sostegno.

