Ostia, maxi sequestro di cocaina: due arrestati nel cuore dello spaccio

Scendono da un mezzo pubblico nel cuore di Ostia, in una zona da settimane sotto osservazione. Alla vista dei Carabinieri capiscono subito che qualcosa non va.

Provano a disfarsi dello zaino, gettandolo a terra nel tentativo di confondersi tra i passanti. Ma è un gesto inutile: i militari li stanno già osservando e le telecamere di videosorveglianza immortalano ogni istante.

È così che i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due uomini del posto – un 38enne con precedenti e un giovane di 21 anni – gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno dello zaino abbandonato pochi istanti prima, i militari trovano oltre quattro chili di cocaina, suddivisi in quattro panetti pronti per essere immessi sul mercato.

L’operazione non si ferma lì. Gli sviluppi investigativi, avviati immediatamente dopo il fermo, conducono nuovamente i Carabinieri in uno dei luoghi simbolo dello spaccio sul litorale romano: piazza Gasparri.

Un’area nota non solo per il traffico di droga, ma anche per la presenza di esponenti della famiglia Spada. Qui viene individuato un immobile trasformato in vera e propria base operativa per lo smercio della cocaina.

All’interno dell’abitazione i militari rinvengono altri 77 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e i classici bilancini di precisione, confermando l’esistenza di un’organizzazione strutturata e attiva sul territorio.

L’arresto dei due uomini si inserisce in una più ampia e costante attività di controllo portata avanti dai Carabinieri di Ostia nel cosiddetto “quadrilatero della droga”, che comprende piazza Gasparri, via Forni, via Fasan e l’Idroscalo.

Un’azione repressiva intensificata negli ultimi mesi secondo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Dopo l’arresto, entrambi sono stati condotti in carcere. Il Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento: il 38enne resta detenuto, mentre il 21enne è stato scarcerato in attesa del processo.

