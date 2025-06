Ostia, scippo sul lungomare: 58enne preso a pugni per uno zaino

Era uscito per una passeggiata sul lungomare Amerigo Vespucci, come tanti in una serata estiva, ma si è ritrovato vittima di una brutale aggressione. Un uomo di 58 anni è stato colpito al volto da un ladro che, poco prima, gli aveva sottratto lo zaino tentando di fuggire nella confusione della sera.

È accaduto ieri, intorno alle 21.30. Il malvivente – un cittadino marocchino di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura del divieto di dimora a Roma – ha provato a passare inosservato.

Ma la vittima, accortasi del furto, ha tentato di fermarlo. Per tutta risposta, l’uomo è stato aggredito violentemente. Un pugno al volto per guadagnarsi la fuga. Un gesto che ha reso la rapina “impropria”, aggravandone la posizione legale.

Le urla hanno attirato l’attenzione dei passanti, e in pochi minuti una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia era già sulle tracce dell’aggressore. Il 29enne è stato individuato poco dopo nei pressi del pontile, dove tentava di confondersi tra la folla. Inutilmente.

Per lui sono scattate le manette. L’uomo sarà condotto presso le aule di piazzale Clodio per l’udienza di convalida dell’arresto. Dovrà rispondere di rapina impropria.

La vittima, trasportata all’ospedale Grassi, ha riportato la frattura delle ossa nasali. I medici gli hanno assegnato una prognosi di dieci giorni.

