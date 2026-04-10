Ostia, sigilli violati allo stabilimento “Il Capanno”: scatta l’operazione legalità sul litorale

Nonostante il provvedimento di sequestro emesso dal Giudice, le attività all’interno dell’immobile abusivo proseguivano indisturbate.

È quanto hanno scoperto oggi gli agenti della Polizia Giudiziaria della Procura, i caschi bianchi del X Gruppo Mare e i finanzieri del 6° Nucleo Operativo Metropolitano durante un’ispezione allo stabilimento balneare “Il Capanno”.

La violazione dei sigilli

L’immobile in questione era già stato sequestrato lo scorso luglio. La struttura era stata restituita all’esercente con un unico obiettivo: procedere alla sua rimozione.

Tuttavia, il sopralluogo odierno ha confermato che l’opera illecita non solo non era stata abbattuta, ma veniva regolarmente utilizzata, configurando così il reato di violazione dei sigilli.

Il monitoraggio sulle 67 concessioni

L’intervento non è un caso isolato, ma fa parte di una vasta strategia di coordinamento diretta dall’VIII Dipartimento della Procura di Roma. L’obiettivo è ambizioso: passare al setaccio tutte le 67 concessioni demaniali marittime della Capitale.

L’amministrazione comunale ha recepito questa direttiva istituendo un Ufficio di scopo che sta incrociando i dati degli archivi per verificare la regolarità di ogni titolo edilizio e demaniale presente sul litorale.

Ripristino della legalità e indagini sulla corruzione

L’operazione odierna si innesta su un terreno reso fertile dalle recenti sentenze del Tribunale di Roma, che hanno fatto luce su gravi episodi di corruttela nella gestione del demanio.

Il dispositivo di controllo attuale punta a recidere definitivamente questi legami illeciti, muovendo da rilievi tecnici precisi che ora sono al vaglio dei magistrati.

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