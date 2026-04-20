Ostia sotto assedio: maxi-blitz della Polizia tra inseguimenti, unità cinofile e sequestri record

Una rete di controlli fitta e capillare ha interessato nelle ultime ore il litorale di Ostia, dove la Polizia di Stato ha intensificato le operazioni per contrastare lo spaccio e rafforzare la sicurezza urbana.

Il dispositivo, coordinato dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, ha portato a cinque arresti, circa cento persone identificate — tredici delle quali con precedenti — e quarantacinque veicoli sottoposti a verifica.

Tra gli interventi più rilevanti, un inseguimento ad alta tensione tra le strade del quartiere e un’operazione antidroga scattata grazie a una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol.

A far scattare il primo intervento è stata un’auto sospetta che, alla vista della pattuglia, ha accelerato tentando di sottrarsi al controllo.

Ne è nato un inseguimento che si è snodato tra le vie del litorale, terminato solo quando il traffico ha bloccato la corsa del veicolo. Nel tentativo disperato di fuggire, i due occupanti hanno inserito la retromarcia, urtando con violenza la volante della Polizia.

Fermati poco dopo, sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione, effettuata anche con il supporto delle unità cinofile, sono stati trovati oltre 25 grammi di hashish nascosti nell’impianto di aerazione dell’auto. Per il conducente è scattata anche la denuncia per guida senza patente e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il secondo fronte operativo si è sviluppato in via Domenico Baffigo, dove una segnalazione anonima ha indirizzato gli agenti verso un appartamento sospetto. Dopo aver osservato uno scambio di droga, i poliziotti sono intervenuti, individuando un giovane romano di 24 anni.

All’interno dell’abitazione sono stati trovati contanti in monete, materiale per il confezionamento e, attraverso un passaggio sul balcone, l’accesso a un secondo immobile utilizzato come deposito, dove erano nascosti circa 4.000 euro.

Il giovane ha ammesso di utilizzare quegli spazi per custodire il denaro, sostenendo che la madre non fosse a conoscenza dell’attività.

Su sua indicazione, i cani antidroga hanno recuperato anche un bilancino di precisione e diversi involucri di cocaina — circa 21 grammi — che erano stati lanciati all’esterno poco prima dell’arrivo della Polizia. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre eseguiti un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 63 anni, condannato per reati contro il patrimonio, e un provvedimento di custodia cautelare in carcere per un 31enne già agli arresti domiciliari, poi trasferito a Rebibbia.

Le operazioni rientrano in un piano più ampio di controllo del territorio disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su uno dei quadranti più delicati della Capitale.

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