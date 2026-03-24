Ostia, tra “auto-magazzino” e alberi-cassaforte: doppio colpo allo spaccio sul litorale

Una doppia operazione, scattata all’alba e proseguita per tutta la giornata di martedì 24 marzo, ha permesso alla Polizia di Stato di mettere a segno un nuovo colpo contro lo spaccio sul litorale romano.

Tra Ostia e le pinete circostanti, gli agenti della Squadra Mobile e del X Distretto Lido hanno smantellato due distinti sistemi di distribuzione della droga, arrestando un 48enne e un 22enne.

Due modalità diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: eludere i controlli e mantenere attiva la rete dello spaccio. Da una parte un vero e proprio “magazzino viaggiante”, dall’altra un ingegnoso nascondiglio mimetizzato nella natura.

Nel primo caso, a finire in manette è stato un uomo di 48 anni, romano, già conosciuto alle forze dell’ordine. Dopo giorni di osservazione e pedinamenti, gli investigatori lo hanno fermato mentre usciva dalla propria abitazione in via delle Antille.

Il controllo si è rivelato decisivo: all’interno del bagagliaio dell’auto, trasformato di fatto in una base logistica mobile, gli agenti hanno scoperto oltre un chilo di cocaina confezionata sottovuoto.

Non solo droga. Durante la perquisizione sono emerse anche due armi nascoste con cura: una pistola semiautomatica con matricola abrasa e una rivoltella calibro 7,65 risultata provento di furto. Un elemento che ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo, ora agli arresti domiciliari con le accuse di detenzione ai fini di spaccio, possesso di armi clandestine e ricettazione.

A pochi chilometri di distanza, nella cornice apparentemente tranquilla della pineta, gli agenti hanno scoperto un secondo sistema, più rudimentale ma altrettanto efficace. Qui, un 22enne romano aveva scelto di sfruttare l’ambiente naturale per nascondere la droga. Il suo “deposito” era un albero: tra le radici e il terreno circostante, il giovane occultava dosi pronte per la vendita.

È stato colto in flagranza mentre tentava di interrare due contenitori. All’interno, oltre cento involucri di cocaina già confezionati e denaro in contanti, suddiviso in banconote di piccolo taglio, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio. Per lui è scattato l’arresto, successivamente convalidato con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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