Ostia: uomo nudo lancia sassi tra i passanti, intervengono i carabinieri

Ieri pomeriggio, il lungomare Lutazio Catulo di Ostia è stato teatro di una scena sorprendente e inquietante: un uomo completamente nudo ha iniziato a camminare tra i passanti, attirando subito l’attenzione di chi si trovava lì per una passeggiata o per godersi il sole.

Le chiamate al 112 si sono susseguite a ritmo serrato, con numerosi cittadini che segnalavano la presenza dell’uomo e il suo comportamento sempre più agitato.

Quando i carabinieri della stazione di Ostia sono arrivati sul posto, la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo ha cominciato a lanciare sassi, mettendo a rischio la sicurezza delle persone presenti.

Con l’aiuto dei colleghi della sezione radiomobile, i militari sono riusciti a contenere la situazione senza feriti e a immobilizzare l’uomo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del 118. È stato quindi trasportato all’ospedale Grassi per una valutazione psichiatrica.

Al momento l’uomo non è stato ancora identificato, poiché privo di documenti, e resta sotto osservazione.

