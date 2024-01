Ottavia, spegne la sigaretta sulla bocca della madre invalida: Arrestato 38enne

Botte, minacce e addirittura ustioni di sigaretta ai propri genitori. È quanto successo in zona Ottavia, con i carabinieri della stazione di Casalotti che intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata al 112 per una lite in famiglia. Secondo quanto ricostruito un 38enne romano ha picchiato i propri genitori – il padre 71enne e la madre 67enne invalida – entrambi suoi conviventi.

La donna è stata trasportata presso l’ospedale Cristo Re dove è stata medicata per un’ustione al labbro superiore, causata dal figlio con una sigaretta. Acquisita la denuncia delle vittime, i carabinieri hanno arrestato il 38enne che, a esito della convalida presso il Tribunale di Roma, è stato portato nel carcere di Regina Coeli.