Otto weekend a Villa De Sanctis con il Circo Ideale di Meltingpot

Nei fine settimana dal 26 aprile all’11 maggio 2025 torna il Circo Ideale di Meltingpot, la rassegna che porta il circo contemporaneo nel V Municipio di Roma. Saranno otto gli appuntamenti nel verde di Villa De Sanctis, con inizio alle ore 17, che riempiranno i pomeriggi del quartiere e coinvolgeranno con allegria i partecipanti.

Il progetto è stato realizzato all’interno dell’iniziativa “DuemilaEVentiquattro”, finanziato da Roma Municipio V, che oltre alla rassegna di Circo Ideale ha ospitato lo scorso 15 dicembre lo spettacolo di stand up comedy “Pensieri a voce alta” di e con Matteo Cirillo insieme a Emiliano Morana, accompagnati dalla musica live di Claudio Cirillo.

L’obiettivo dell’iniziativa è trovare una partecipazione attiva nella comunità che accoglie il progetto, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età: così Meltingpot, già attiva nel territorio del Municipio V con iniziative di circo contemporaneo (come ERPfest, la rassegna che si svolge in Largo delle Terme Gordiane o Villaggio de Sanctis, altra manifestazione che ha luogo presso l’omonima Villa de Sanctis), propone un ricco programma di performance trasversali, adatte a grandi e piccoli.

Il 26 e 27 aprile Circo Ideale apre le danze con la compagnia Chilowatt Electric Company e gli spettacoli Rex e Street Swing. Il 4 maggio doppio appuntamento con Extravaganza Show di Chapeau Clown e Circus Taste di Hiram Meza. Il 9 maggio è il turno dello spettacolo 6 Memos, dell’omonima compagnia, in cui tre personaggi si ritrovano a ricostruire un mondo distrutto. Il 10 maggio preparatevi a dire Wow! con l’omonimo spettacolo di e con Andrea Romanzi. La rassegna si chiude l’11 maggio con un doppio appuntamento, che vede Mima e la valigia nel sogno di Alice Bella e Di palo in frasca – 2025 edition del Duo Flosh.

La partecipazione agli eventi richiede prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite. [ https://shorturl.at/SITmq ]

Info su:

https://www.meltingpotroma.it

https://www.instagram.com/meltingpot_roma/

