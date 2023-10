“Ottobre oggi e le ottobrate fuori porta” Incontro di Poesia

Incontro di Poesia “O.P.Q. Ognuno Porta Qualcosa. Ottobre oggi e le ottobrate fuori porta” il 19 ottobre 2023 alle ore 18.00 nella sede dell’Associazione “La Primula” in via Covelli 12 (Via G. B. Valente).

Conducono Leone Antenone e Maurizio Rossi, con la collaborazione dell’associazione Periferie.

Durante l’incontro ognuno potrà leggere poesie sue o di altri autori per un massimo di due elaborati e l’intervento non dovrebbe durare più di cinque minuti a persona.

L’entrata è libera e per leggere le poesie è opportuno prenotarsi mandando conferma all’indirizzo di posta elettronica casadellepoesie@gmail.com.