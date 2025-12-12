Outlet di Valmontone, fermati tre ladri dopo una serie di furti nei negozi

L’altro ieri sera, all’interno dell’outlet di Valmontone, i Carabinieri delle Stazioni di Valmontone, Artena e Labico, con il supporto della vigilanza privata del centro commerciale, hanno fermato tre persone – due uomini e una donna, rispettivamente di 35, 33 e 25 anni – gravemente indiziate di furto aggravato in concorso.

I militari, impegnati in un servizio mirato a contrastare i taccheggi, hanno sorpreso i tre subito dopo che avevano asportato scarpe e capi di abbigliamento per un valore di circa 450 euro da uno dei negozi presenti nell’area commerciale.

Le successive perquisizioni sui due veicoli utilizzati dai sospettati – una coppia e un amico – hanno permesso di rinvenire altra merce rubata poco prima in altri sei negozi, per un valore complessivo di circa 1.300 euro.

I tre sono stati immediatamente dichiarati in arresto e accompagnati presso le rispettive abitazioni, dove sono rimasti agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al Tribunale di Velletri per il rito direttissimo.

Questa mattina, il Tribunale ha convalidato gli arresti per furto aggravato, ma ha rimesso in libertà gli indagati – tutti incensurati – che restano comunque sotto inchiesta. I loro legali hanno richiesto i termini a difesa, ribadendo l’innocenza fino a sentenza definitiva.

