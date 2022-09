Padre Claudio Santoro: un sogno che continua

Domenica 18 settembre 2022, presso il convento di San Bonaventura al Palatino, Padre Claudio Santoro, religioso pavoniano e fondatore della Casa Famiglia Ludovico Pavoni (nella Parrocchia di San Barnaba) sarà festeggiato come sarebbe piaciuto a lui: futuro, impegno, attenzione agli ultimi; tre modi di essere parte del territorio, tre atti del cuore, tre sogni da realizzare in collaborazione con tutta a comunità parrocchiale e territoriale.

Numerose le personalità che sono intervenute e che hanno partecipato all’evento condividendo in pieno lo spirito dell’iniziativa, ancor più numerosi i patrocini ricevuti dalle istituzioni -nazionali ed internazionali- e le adesioni all’evento del 18 settembre.

Durante la conferenza stampa Mauro Caliste, presidente del Municipio V, amico e collaboratore di Padre Claudio e della casa famiglia, orgogliosamente emozionato, parlando come rappresentante istituzionale, ha espresso la ferma convinzione che l’opera di Padre Claudio, portata avanti con amore e dedizione, potrà essere proseguita anche da coloro che ora lavorano in questi territori e che qui si impegnano per far in modo che le persone che qui vivono e lavorano possano avere le stesse possibilità di tanti altri.

Una realtà complessa quella del V Municipio, una realtà ricca di opportunità per poter operare per il bene comune, una realtà che nella sua complicata bellezza dona squarci di viva umanità.

Torpignattara, il Prenestino, il V Municipio sono diventati territori quali l’attenzione all’altro, all’ultimo, ai bisogni di chi è apparentemente lontano da noi, è impegno costante, compito di coloro che adesso possono impegnarsi nel portare avanti l’opera di Padre Claudio: fare in modo che ogni giorno ci sia la possibilità di essere e non di fare la differenza.

L’appuntamento è per il 18 settembre, per continuare e non solo ricordare quel meraviglioso sogno che Padre Claudio ha condiviso con tanti.