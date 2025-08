“Pagami o ti scordi l’auto”: ricatto hot a Cerveteri, arrestato 35enne

Un incontro privato si è trasformato in un caso di estorsione, concluso con un arresto in flagranza da parte dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri. Protagonista della vicenda un 35enne di origine straniera, gravemente indiziato di aver messo in atto un ricatto ai danni di un cittadino italiano.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i due si sarebbero incontrati per una prestazione sessuale, al termine della quale l’uomo avrebbe reclamato un compenso precedentemente pattuito e, non ricevendolo, avrebbe deciso di passare alle maniere forti. Si è impossessato delle chiavi dell’auto della vittima, per poi nascondere il veicolo in una località diversa da quella originaria.

“250 euro o non rivedi la macchina”

Il 35enne avrebbe poi contattato la controparte, chiedendo 250 euro in contanti per restituire le chiavi e indicare il luogo dove aveva parcheggiato l’auto. Un gesto che ha rapidamente fatto scattare l’allarme: la vittima, sentendosi sotto ricatto, ha avvertito i Carabinieri, che sono intervenuti immediatamente.

Grazie a un’azione tempestiva, i militari sono riusciti a rintracciare e bloccare il presunto estorsore, arrestandolo in flagranza di reato.

Ora è in carcere a Roma

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso Borgata Aurelia” di Roma, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e valutando eventuali ulteriori responsabilità.

