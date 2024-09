Palazzo Bonaparte celebra Fernando Botero ad un anno dalla sua scomparsa

Ha recentemente preso il via, nelle sale di Palazzo Bonaparte, la più grande retrospettiva – mai realizzata in Italia – dedicata a Fernando Botero (Medellín, 19 aprile 1932 – Montecarlo, 15 settembre 2023). Ricordiamo che quest’estate la Capitale aveva già reso omaggio all’artista con una mostra diffusa che sarà in programma fino al prossimo primo ottobre (leggi l’articolo). È ancora possibile ammirare, quindi, otto celebri sculture monumentali del maestro colombiano che sono attualmente esposte in alcune delle più belle piazze del centro storico di Roma. Entrambe le iniziative sono state curate da Lina Botero, figlia dell’artista, con l’intento di celebrare la lunga carriera artistica del padre, in occasione del primo anniversario della sua morte.

“Botero. La Grande Mostra” raccoglie oltre 120 opere, tra cui troviamo: dipinti, acquarelli, sanguigne, carboncini e sculture.

Il percorso espositivo si apre con un’opera inedita (Omaggio a Mantegna – 1958) che è stata eccezionalmente presa in prestito da una collezione privata statunitense.

In particolare, ad ispirare Botero fu la cosiddetta “Camera degli sposi”: ossia un ciclo di affreschi che fu realizzato dal pittore rinascimentale Andrea Mantegna, tra il 1465 e il 1474, per abbellire le pareti di una stanza del Castello di San Giorgio di Mantova.

Inoltre, la mostra può contare su una selezione di sue personali rivisitazioni di alcuni celebri capolavori della storia dell’arte, come: la Fornarina di Raffaello, il dittico dei Montefeltro di Piero della Francesca, i ritratti borghesi di Rubens ed il Ritratto dei coniugi Arnolfini di Van Eyck.

Tra queste, assume un ruolo di particolare rilievo la sua originale versione dell’Infanta Margarita d’Austria, tratta dal dipinto “Las Meninas” di Diego Velázquez che viene presentata per la prima volta al grande pubblico in quanto è sempre stata esposta nel suo studio parigino.

La mostra ripercorre l’intera produzione artistica di Botero che, come è noto, ruota intorno ad una serie di temi ricorrenti come: l’America Latina, la corrida, il circo, la religione e la mitologia. Infine, una sala è interamente dedicata alle ultime opere dell’artista che, negli ultimi anni della sua vita, si approcciò alla tecnica degli acquerelli su tela.

“Botero. La Grande Mostra”

QUANDO: fino al 19 gennaio 2025

DOVE: Palazzo Bonaparte – Spazio Generali Valore Cultura – Piazza Venezia, 5

ORARI: dal lunedì al giovedì 9.00-19.30

venerdì, sabato e domenica 9.00-21.00

(la biglietteria chiude un’ora prima)

Aperture straordinarie:

venerdì 1° Novembre 9.00-21.00

domenica 8 Dicembre 9.00-21.00

martedì 24 Dicembre 9.00-18.00

mercoledì 25 Dicembre 14.30-21.00

dal 26 al 30 dicembre 9.00-21.00

martedì 31 Dicembre 9.00-18.00

mercoledì 1° Gennaio 12.00-21.00

dal 2 al 6 Gennaio 9.00-21.00

CONTATTI: https://www.mostrepalazzobonaparte.it/

