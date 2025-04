Palazzo delle Esposizioni torna ad ospitare la World Press Photo Exhibition

Al Palazzo delle Esposizioni, dal 6 maggio all’8 giugno 2025, sarà possibile ammirare le fotografie che sono state premiate nell’ambito del World Press Photo – il prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo che è stato istituito nel 1955, ad Amsterdam, dalla Fondazione omonima. In particolare, una giuria indipendente ha selezionato le immagini più iconiche, dell’anno appena trascorso, tra oltre 59.000 fotografie provenienti da 141 Paesi.

È stata la fotografa palestinese Samar Abu Elouf ad aggiudicarsi il primo premio di quest’edizione, grazie ad un reportage di guerra che aveva realizzato per il New York Times. Il protagonista della cosiddetta “foto dell’anno” è Mahmoud Ajjour, un bambino di 9 anni che ha perso entrambe le braccia nel corso di un’esplosione, durante un attacco israeliano a Gaza nel mese di marzo del 2024, mentre cercava di mettersi in salvo con la sua famiglia.

Sul secondo gradino del podio, troviamo lo scatto Night Crossing che porta la firma dell’americano John Moore. L’immagine in questione ritrae alcuni migranti cinesi – protetti solo da leggeri impermeabili usa e getta – che si riuniscono intorno ad un fuoco di fortuna nella città di Campo in California, dopo aver oltrepassato il confine tra Stati Uniti e Messico.

Infine, il terzo finalista del contest World Press Photo è il messicano Musuk Nolte con la sua Droughts in the Amazon che rappresenta – in maniera emblematica – la problematica del cambiamento climatico. In questo caso, lo scenario è quello del Rio delle Amazzoni, dove un uomo è costretto a percorrere a piedi il letto asciutto del fiume Solimões, per portare dei generi di conforto alla madre che vive nel villaggio di Manacapuru, un tempo raggiungibile in barca.

La mostra – promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo – è stata ideata dalla World Press Photo Foundation e realizzata con la collaborazione di 10b Photography, un centro polifunzionale dedicato esclusivamente alla cultura fotografica.

World Press Photo Exhibition 2025

DOVE: Palazzo delle Esposizioni – via Nazionale, 194

QUANDO: dal 6 maggio all’8 giugno;

ORARI:

Fino al 13 maggio 2025

Lunedì chiuso Martedì 10:00__20:00 Mercoledì 10:00__20:00 Giovedì 10:00__20:00 Venerdì 10:00__20:00 Sabato 10:00__20:00 Domenica 10:00__20:00

Dal 14 maggio 2025

Lunedì 10:00__20:00 Martedì 10:00__20:00 Mercoledì 10:00__20:00 Giovedì 10:00__22:30 Venerdì 10:00__22:30 Sabato 10:00__22:30 Domenica 10:00__20:00

