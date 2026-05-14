Palazzo Valentini blinda i conti: avanzo da 335 milioni di euro e nuovi fondi per scuole e strade

I conti tengono, gli investimenti crescono e la Città metropolitana di Roma prova a rafforzare il proprio ruolo strategico sul territorio.

Con il via libera del Consiglio metropolitano al rendiconto di gestione 2025 e alla variazione del bilancio previsionale 2026-2028, Palazzo Valentini mette sul tavolo nuove risorse per strade, scuole e Comuni dell’area romana, rivendicando una solidità finanziaria raggiunta nonostante i pesanti vincoli di finanza pubblica.

Il dato che emerge dal consuntivo è quello di un avanzo di amministrazione superiore ai 335 milioni di euro, da cui deriva una manovra correttiva da circa 30 milioni destinata a rafforzare la capacità operativa dell’ente.

Una quota composta da 15 milioni di avanzo libero e altri 15 milioni tra fondi vincolati e accantonati, all’interno dei quali rientrano anche i 4 milioni richiesti come ulteriore contributo alla manovra nazionale.

La parte più consistente delle nuove risorse sarà destinata alla sicurezza del territorio e alla manutenzione urbana. Cinque milioni di euro andranno infatti alla rete viaria metropolitana per lavori ordinari e straordinari, interventi di sfalcio del verde e abbattimento delle alberature considerate a rischio lungo le strade provinciali.

Un altro pacchetto da 5 milioni sarà invece utilizzato per l’edilizia scolastica. In programma manutenzioni straordinarie, adeguamenti antincendio, bonifiche, rifacimento di coperture e riqualificazione degli spazi interni ed esterni degli istituti superiori del territorio metropolitano. Previsti anche interventi sul verde scolastico, tra potature e manutenzione delle aree esterne.

Nella manovra trova spazio anche il sostegno diretto ai Comuni dell’area metropolitana. Un milione di euro finanzierà il nuovo “Bando Comuni”, pensato per sostenere iniziative territoriali e progetti locali, mentre altri 3,5 milioni saranno destinati alla manutenzione del patrimonio dell’ente, comprese le aree naturali protette.

Sul fronte amministrativo, il bilancio prevede inoltre nuove risorse per il rafforzamento della macchina pubblica, con fondi destinati alle procedure concorsuali e al piano assunzioni previsto dal PIAO.

A rivendicare il risultato politico e contabile è stata la consigliera delegata al Bilancio e Patrimonio, Cristina Michetelli, che ha sottolineato come l’approvazione del rendiconto confermi “la capacità dell’ente di garantire servizi essenziali e investimenti strategici nonostante le difficoltà strutturali che la Città metropolitana affronta fin dalla sua nascita”.

Michetelli ha evidenziato in particolare il rafforzamento degli investimenti su viabilità ed edilizia scolastica, definiti “due settori centrali per la sicurezza dei cittadini e degli studenti”, annunciando inoltre l’imminente pubblicazione del bando dedicato agli eventi culturali estivi dei Comuni metropolitani.

Resta però il peso dei contributi imposti dalla finanza pubblica nazionale. La Città metropolitana dovrà infatti sostenere un’ulteriore contribuzione da 4 milioni di euro, che si aggiunge ai quasi 150 milioni già previsti nel bilancio di previsione.

Un quadro che, secondo Palazzo Valentini, rende ancora più significativo il mantenimento degli equilibri finanziari senza tagli ai servizi.

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