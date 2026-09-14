Palme a rischio, scatta il piano di Roma: interventi biologici contro il punteruolo rosso

Un’offensiva fitosanitaria per difendere uno dei tratti distintivi del paesaggio urbano della Capitale.

Parte la nuova fase del piano strategico coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, finalizzato alla salvaguardia e alla cura delle palme monumentali distribuite nei parchi storici e nelle ville del centro cittadino.

Le operazioni sul campo, affidate a squadre specializzate con il supporto tecnico di agronomi, prenderanno il via domani, martedì 15 settembre, e comporteranno la chiusura temporanea dei cancelli nelle aree interessate per consentire l’esecuzione delle procedure in totale sicurezza.

Per prevenire disagi e garantire l’incolumità dei frequentatori, l’accesso alle aree verdi sarà contingentato secondo una precisa scansione temporale:

Piazza Vittorio: I giardini dell’Esquilino resteranno interdetti al pubblico nella giornata di martedì 15 settembre, con indicazione degli orari riportata sulla cartellonistica informativa installata agli ingressi.

Colle Quirinale: Nella giornata di mercoledì 16 settembre i cantieri della tutela ambientale si sposteranno nei Giardini di Sant’Andrea e in quelli di Carlo Alberto al Quirinale, con la conseguente chiusura temporanea dei due parchi.

L’obiettivo primario della campagna resta il debellamento dell’infestazione da Rhynchophorus ferrugineus, noto come punteruolo rosso, parassita in grado di divorare dall’interno le piante fino a provocarne il crollo improvviso:

Biosicurezza e formulati ecologici: Il protocollo adottato esclude l’impiego di pesticidi sintetici nocivi, puntando esclusivamente su prodotti biologici ad azione selettiva capaci di eliminare le larve e gli insetti dannosi.

Impatto ambientale azzerato: La metodologia scelta garantisce l’assenza assoluta di controindicazioni o rischi per la salute pubblica, la flora circostante e gli animali domestici o la fauna selvatica presente nelle ville storiche.

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