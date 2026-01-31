Panico a Centocelle, uomo armato di coltello intimorisce i passanti nell’area del mercato rionale

Momenti di paura ieri mattina a Centocelle, in piazzale delle Gardenie, quando un uomo armato di coltello ha seminato il panico tra i passanti.

Erano circa le 11:30 quando una pattuglia del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nel consueto servizio di vigilanza nell’area del mercato di viale della Primavera, è intervenuta su segnalazione dei cittadini.

Gli agenti hanno trovato il 65enne, originario dell’Europa dell’Est, in evidente stato di alterazione, con un coltello in mano e ferite all’altro braccio, causate da tentativi di autolesionismo.

La situazione delicata ha richiesto tutta la calma e la professionalità degli operatori: grazie anche all’intervento di un’agente madrelingua russa, gli uomini della Polizia Locale sono riusciti a instaurare un dialogo con l’uomo e convincerlo a lasciare l’arma a terra.

Subito dopo, il 65enne è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso, mentre gli agenti hanno sequestrato il coltello e avviato tutti gli accertamenti di rito.

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi.

