Panico a Fiumicino: donna minaccia i passanti con un Fucile

Un vero e proprio episodio di paura tra le strade di Fiumicino, l’accaduto nella serata di sabato. Quando una donna di 43 anni ha messo in scena una situazione allarmante a bordo della sua automobile.

Le sue grida furiose, risuonate in modo inquietante nella zona della Darsena, hanno attirato l’attenzione dei passanti, scatenando un vero e proprio panico tra i presenti. La situazione si è rivelata così grave da indurre decine di persone a contattare il 112 per chiedere soccorso.

L’allerta è scattata intorno alle 23:30 del 28 settembre, quando la sala operativa della polizia ha ricevuto le segnalazioni.

Gli agenti delle volanti e del commissariato di polizia di Fiumicino sono stati prontamente inviati sul posto, dove hanno individuato e fermato la vettura della donna in viale Traiano.

Alla vista degli agenti, la 43enne, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza durante le operazioni di identificazione, rendendo la situazione ancora più tesa.

Dopo un’intensa trattativa, gli agenti sono riusciti a riportarla alla calma, sebbene non senza difficoltà. Una volta calmata, i poliziotti hanno proceduto a ispezionare l’auto, scoprendo con sorpresa un fucile carico all’interno.

L’arma, che si è rivelata perfettamente funzionante, era stata denunciata come rubata lo scorso marzo da un’abitazione di Casal Palocco.

La donna è stata denunciata per ricettazione e porto abusivo di armi, ma le accuse non si sono fermate qui. Vista la sua resistenza agli agenti, è stata arrestata anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo le formalità di rito, il magistrato di turno ha convalidato la misura degli arresti domiciliari per la 43enne, chiudendo un capitolo inquietante nella comunità locale di Fiumicino.

