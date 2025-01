Panico in un pub del Nomentano: arrestato un uomo armato di forbici e cesoie

Notte di paura in zona Nomentano a Roma. Un 36enne tunisino ha trasformato un tranquillo pub in un campo di battaglia, armato di forbici e cesoie, seminando il terrore tra i clienti.

L’episodio è andato in scena mercoledì 22 gennaio, intorno alla mezzanotte, in piazza delle Crociate.

L’uomo, per motivi ancora da chiarire, è entrato nel locale con in mano gli strumenti da taglio, lanciando minacce a tutti i presenti.

Improvvisamente, il pub, fino a quel momento teatro di chiacchiere e risate, è diventato un luogo di paura e confusione.

La situazione, da subito critica, ha allarmato i clienti e fatto scattare la richiesta d’aiuto alla polizia.

Gli agenti del commissariato Ippolito sono intervenuti tempestivamente, ma il 36enne non ha intenzione di arrendersi.

Con un feroce spirito di resistenza, ha cercato di colpire i poliziotti con le forbici, lanciando calci e pugni contro le forze dell’ordine.

Nonostante la furia dell’aggressore, gli agenti sono riusciti, dopo alcuni istanti di tensione, a immobilizzarlo e a disarmarlo.

Il tunisino è stato arrestato e condotto in commissariato. Durante gli accertamenti, è emerso che l’uomo aveva già diversi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di armi.

Quella che sembrava essere una serata tranquilla per i clienti del pub si è trasformata in un incubo, fortunatamente fermato in tempo grazie all’intervento decisivo della polizia.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.