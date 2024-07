Panico in un ristorante a Fiumicino: 54enne, lancia tavolini armato di coltello e chiave inglese

Un uomo albanese di 54 anni è stato arrestato nella serata di ieri 4 Luglio dopo aver seminato il panico in un ristorante di Fiumicino, brandendo un coltello e una chiave inglese e lanciando tavolini. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:50 in via della Torre Clementina.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, è entrato nel ristorante armato di coltello e chiave inglese e ha iniziato a lanciare i tavolini. Con non poca difficoltà, gli agenti della Polizia sono riusciti a bloccarlo.

Durante l’intervento, si è verificata anche una breve colluttazione, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per chiarire i motivi del gesto violento dell’uomo.

