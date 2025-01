Panico in viale Marconi: donna in escandescenze aggredisce passanti e vigili urbani

Mattinata di terrore in viale Marconi, dove una donna, in preda a un’ira incontrollabile, ha seminato il panico tra i passanti, aggredendo due persone, tra cui un’agente della Polizia Locale di Roma Capitale.

Solo l’intervento tempestivo dei caschi bianchi ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

La donna, già nota per comportamenti violenti, è stata arrestata e potrebbe essere sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

L’attacco improvviso: aggressione brutale a una donna in strada

L’episodio è avvenuto intorno alle 9:30 all’altezza di via Antonio Roiti, quando la donna, visibilmente alterata, ha iniziato a camminare nervosamente per viale Marconi.

All’improvviso si è scagliata contro una passante, colpendola brutalmente con calci e pugni, mentre alcuni passanti increduli tentavano di intervenire.

Ma prima di questa aggressione, la stessa donna aveva già tentato di attaccare un’altra persona, che però era riuscita a fuggire e mettersi in salvo.

L’arrivo della Polizia Locale: l’aggressione all’agente

Allertata dai passanti, una pattuglia della Polizia Locale è arrivata sul posto in pochi minuti. Quando gli agenti sono intervenuti, hanno trovato la donna che stava ancora picchiando la sua vittima.

La situazione, però, è precipitata ulteriormente: anziché calmarsi, la donna ha aggredito un’agente donna, scagliandosi contro di lei con una furia cieca.

La scena ha lasciato senza parole i passanti, che hanno assistito a una vera e propria colluttazione tra la donna e gli agenti.

Solo grazie all’intervento dei colleghi, la poliziotta è riuscita a difendersi, mentre la donna veniva immobilizzata a terra e ammanettata.

Soccorsi sul posto: feriti in ospedale, donna arrestata

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso alle persone ferite.

La passante aggredita e l’agente della Polizia Locale sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Nel frattempo, la donna è rimasta sul posto, piantonata dai poliziotti, in attesa dell’arrivo di un’automedica. Data la sua evidente alterazione, per lei potrebbe essere necessario un trattamento sanitario obbligatorio.

