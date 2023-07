Paola Minaccioni a “Fantastiche Visioni” nel Parco Chigi di Ariccia

Dopo il sold out della scorsa settimana con gli Oblivion e il loro show estivo, prosegue sabato 29 luglio “Fantastiche Visioni”, programmazione di eventi culturali che compone la rassegna ideata e realizzata da Arteidea Eventi e Servizi – per la direzione artistica di Giacomo Zito – con il sostegno economico del Comune di Ariccia. La nuova stagione, dal 6 luglio al 6 agosto 2023, prevede in calendario cinque date nella meravigliosa cornice del Parco Chigi. Quarto appuntamento in agenda con Paola Minaccioni, attrice romana e straordinaria imitatrice, che si esibirà in “Dal vivo sono molto meglio”, monologo da lei scritto e interpretato.

Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. “Dal Vivo Sono Molto Meglio” è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. Razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, raffinate poetesse, inappuntabili manager, fino ad arrivare alle sue imitazioni: da Giorgia Meloni a Loredana Bertè a Sabrina Ferilli: un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui l’attrice ci conduce in un universo comico e paradossale. Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, guidata dalle note di Lady Coco, melodico contrappunto a un’esperienza teatrale unica. Ma raccontare uno spettacolo che cambia di sera in sera è impossibile, si può capire solo dal vivo. Dal vivo infatti è molto meglio! Appuntamento a sabato 29 luglio, ore 21.

Paola Minaccioni è un volto noto della televisione, del teatro e del cinema. Attrice, conduttrice, comica e scrittrice, ha lavorato con Serena Dandini nel suo laboratorio e poi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo volto è associato a molteplici personaggi di grande successo, sia nelle fiction che sul grande schermo. Nel 2012 è stata candidata sia al Nastro d’argento che ai Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista, vincendo un Globo d’oro nella stessa categoria, per il film “Magnifica presenza” di Ferzan Özpetek. Due anni per la sua interpretazione in “Allacciate le cinture”, sempre di Ozpetek, ha vinto il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e la nomination al David di Donatello nella stessa categoria.

“Dal vivo sono molto meglio”, come tutti gli spettacoli, si svolgerà nel Parco di Palazzo Chigi ad Ariccia (accesso da Via dell’Uccelliera). L’ingresso (biglietto unico) è di € 5. Per info e prenotazioni sono a disposizione il numero di telefono 328 3338669 e l’e-mail preno@arteideaeventieservizi.it.