Papa Francesco ancora ricoverato al Gemelli: “Quadro clinico complesso”

Papa Francesco trascorre il suo quinto giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove sta ricevendo cure per una grave infezione polimicrobica delle vie respiratorie. Il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede conferma la necessità di una degenza prolungata, vista la complessità del quadro clinico.

Un Papa sempre presente, anche dall’ospedale

Nonostante la convalescenza, Francesco non ha smesso di seguire da vicino gli impegni della Chiesa. Ieri ha assistito in tv alla messa per il Giubileo degli Artisti, celebrata al suo posto dal cardinale José Tolentino de Mendonça, mentre per l’Angelus ha preferito inviare il suo messaggio scritto, spiegando: “Ho ancora bisogno di un po’ di cure per la mia bronchite”.

Sempre vicino ai fedeli, il Pontefice ha voluto ringraziare quanti gli hanno inviato messaggi di affetto e incoraggiamento: “Vi ringrazio per la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni”, ha scritto su X.

Le chiamate alla parrocchia di Gaza

Nonostante la malattia, Papa Francesco non ha dimenticato chi soffre. Nei giorni scorsi ha chiamato più volte la parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, parlando con i sacerdoti che guidano la piccola comunità cattolica nella Striscia.

“Ci ha telefonato venerdì e sabato, la voce era un po’ affaticata, ma il suo spirito resta forte”, ha raccontato uno dei responsabili della parrocchia a Tgcom24. Da mesi il Papa si fa sentire ogni giorno per esprimere la sua vicinanza alla popolazione martoriata dal conflitto.

Uno sguardo al futuro

Mentre i medici monitorano con attenzione la sua salute, il Pontefice alterna momenti di riposo alla lettura. Il desiderio di tornare tra i fedeli è forte, ma per ora dovrà rimanere sotto osservazione. Le condizioni sono stabili, ma il ritorno in Vaticano dipenderà dall’evoluzione clinica nei prossimi giorni.

