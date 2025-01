Papa Francesco caduto a Santa Marta: contusione all’avambraccio destro

Un nuovo incidente per Papa Francesco. Questa mattina, il Pontefice è rimasto vittima di una caduta nella sua residenza a Santa Marta, riportando una contusione all’avambraccio destro.

Fortunatamente, gli esami medici effettuati hanno escluso fratture, ma per precauzione il braccio è stato immobilizzato.

La notizia è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, rassicurando sullo stato di salute del Santo Padre.

Non è la prima volta che il Papa, 87 anni, subisce un incidente domestico. Lo scorso 7 dicembre 2024, aveva sbattuto il mento contro un comodino, procurandosi un vistoso ematoma al volto.

Nonostante questi episodi, Papa Francesco non ha interrotto i suoi impegni: anche oggi ha mantenuto la sua agenda, accogliendo i fedeli e partecipando alle udienze previste.

“Un augurio di pronta guarigione a Papa Francesco. Preghiamo sempre per la sua salute e per la prosecuzione del suo ministero“. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.