Papa Francesco in miglioramento: ma la prognosi resta riservata

Le condizioni di Papa Francesco continuano a migliorare, secondo quanto riferito dal bollettino odierno della Sala Stampa Vaticana.

Il Santo Padre sta alternando ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask e, data la complessità del quadro clinico, saranno necessari ulteriori giorni di stabilità prima di poter sciogliere la prognosi.

Durante la giornata, il Pontefice ha dedicato la mattina alla fisioterapia respiratoria, alternandola con momenti di riposo.

Nel pomeriggio, dopo un’ulteriore seduta terapeutica, si è raccolto in preghiera nella Cappellina del suo appartamento privato al 10° piano del Policlinico, dove ha ricevuto l’Eucarestia.

Successivamente, ha ripreso le sue attività lavorative, segno della sua volontà di mantenere il contatto con gli impegni del suo pontificato.

L’aggiornamento ufficiale dal Vaticano conferma quindi un decorso positivo, con un Papa Francesco attento alla sua ripresa ma comunque determinato a portare avanti le sue giornate con fede e dedizione.

