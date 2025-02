Papa Francesco ricoverato al Gemelli: accertamenti e cure per la bronchite

Dopo aver rispettato la sua agenda mattutina, Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli per proseguire le cure contro la bronchite che da giorni lo affligge. Lo ha reso noto la Sala Stampa della Santa Sede, sottolineando che il Santo Padre si sottoporrà a “necessari accertamenti diagnostici” e continuerà la terapia in ambiente ospedaliero.

Un ricovero dopo giorni di affaticamento

Non è un segreto che nelle ultime settimane il Pontefice abbia faticato a completare le sue catechesi, omelie e discorsi ufficiali, spesso affidandosi alla lettura altrui.

Nonostante ciò, anche questa mattina ha portato avanti tutti gli impegni previsti nella residenza di Casa Santa Marta prima di dirigersi verso il Gemelli, l’ospedale romano che ormai conosce bene.

La quarta volta al Gemelli

Questo ricovero segna la quarta volta in cui Papa Francesco viene ospitato nel Policlinico Gemelli, struttura che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la salute dei Pontefici. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma la decisione di trasferirlo in ospedale indica la necessità di un monitoraggio più attento della bronchite in corso.

L’agenda del Papa tra fede e salute

Nonostante le difficoltà respiratorie, Francesco non ha voluto sottrarsi ai suoi doveri pastorali, mantenendo un’agenda ricca di incontri e celebrazioni. Tuttavia, negli ultimi giorni il suo stato di salute ha imposto una maggiore prudenza, portando i medici a optare per il ricovero temporaneo.

Resta da capire se questo stop influenzerà i prossimi impegni pubblici del Papa, che nelle scorse settimane ha dovuto ridurre il numero di apparizioni pubbliche per evitare un eccessivo affaticamento.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.