“Papacci plastic free park”, sabato 6 per pulire il parco di Veio

L’associazione B.A.A.A.L (Borsa Archeologica Artistica Agrituristica del Lazio), con il patrocinio e il sostegno del Municipio, organizza per sabato 6 giugno, dalle 8.30 alle 12.00, Papacci plastic free park, mattinata di pulizie intensive al parco di Veio aperta a tutti i cittadini di buona volontà. Con B.A.A.A.L. ci sono diverse associazioni come il Rotary Club Roma Sud Est e gli Amici del Parco Volusia.

L’appuntamento è al civico 97 di via Veientana, presso l’area di fondovalle del Parco della Pace Papacci che s’incontra provenendo da via di Grottarossa. Alla sbarra di accesso del parco l’associazione sarà presente per fornire pale e rastrelli ai partecipanti (che possono anche, ovviamente, portarseli per proprio conto), chiamati a rimboccarsi le maniche “insieme ma distanziati”. Verranno poi rilasciati attestati, trasmessi in foto anche – precisa B.A.A.A.L. – “all’ufficio preposto dell’Unione Europea”.

Alla fine AMA ritirerà quanto raccolto nel corso della mattinata.

Per informazioni, scrivere a scuderieveientane@tiscali.it .