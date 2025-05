Parcheggiatore abusivo fermato a Tor Sapienza: era ricercato, finisce in carcere

Controlli a tappeto e tolleranza zero contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. La Polizia Locale di Roma Capitale continua la sua offensiva su tutto il territorio cittadino, e l’ultimo intervento ha portato a un risultato ben più importante di quanto inizialmente previsto.

È successo questa mattina in via Emilio Longoni, nel cuore di Tor Sapienza, dove una pattuglia del Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT) ha fermato un uomo che, infastidendo automobilisti e chiedendo denaro per la sosta, stava svolgendo abusivamente l’attività di parcheggiatore.

Identificato come un 51enne di nazionalità marocchina, l’uomo è stato accompagnato per le procedure di foto-segnalamento.

Ed è proprio durante questi controlli che è emersa la sorpresa: a suo carico pendeva un ordine di cattura per cumulo di reati. Immediato l’arresto. Il 51enne è stato condotto al carcere di Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

