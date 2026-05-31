Parcheggio incompiuto di Dragona, cittadini e associazioni spingono per la rinascita

Un gigante di cemento armato che da anni domina il paesaggio urbano del quadrante sud-ovest della Capitale, trasformato nel simbolo locale delle opere pubbliche rimaste a metà.

Il grande parcheggio multipiano di Dragona, nato all’interno del naufragio amministrativo dell’ex Punto Verde Qualità e mai entrato realmente in funzione, potrebbe presto lasciarsi alle spalle anni di abbandono e degrado.

Attorno all’infrastruttura si è accesa una nuova e stringente battaglia per la riqualificazione, guidata da un vasto fronte civico che chiede al Campidoglio di accelerare i tempi per restituire l’opera ai cittadini.

A sostenere il progetto di recupero non c’è solo l’amministrazione del Municipio X, ma un asse compatto composto da associazioni ambientaliste e sigle storiche del territorio, tra cui Italia Nostra, Legambiente, WWF, il Comitato di Quartiere Acilia Sud e il Comitato Pendolari della Metromare. L’obiettivo condiviso è chiaro: riconvertire l’edificio fantasma in un nodo strategico per la mobilità intermodale del quadrante.

Il piano del Campidoglio e il ruolo di Risorse per Roma

La struttura, proprio a causa del suo prolungato stato di inutilizzo, era già stata inserita nei dossier comunali tra le opere da recuperare attraverso il programma dei Parchi Urbani Integrati, il modello ideato dall’amministrazione capitolina per rivalorizzare il patrimonio pubblico abbandonato mediante sinergie tra investimenti pubblici e privati.

La svolta operativa è stata discussa nel corso di un recente vertice tra i rappresentanti dei comitati e gli assessori capitolini Tobia Zevi (Patrimonio) e Ornella Segnalini (Lavori Pubblici).

L’ipotesi sul tavolo, già votata dal Consiglio municipale, prevede di trasformare il multipiano nel parcheggio di scambio a servizio della futura stazione Acilia Sud-Dragona della linea ferroviaria Metromare (l’ex Roma-Lido).

Per rendere l’operazione concreta, gli uffici comunali stanno valutando la predisposizione di una memoria di giunta. Si tratta di un passaggio burocratico cruciale, necessario per separare formalmente il destino del parcheggio dal resto del contenzioso legato all’ex Punto Verde Qualità.

Una volta ottenuto lo scorporo, il compito di redigere lo studio di fattibilità tecnico-economica verrà affidato a Risorse per Roma, la società in house del Comune, che dovrà quantificare i costi, i tempi di cantiere e le modalità d’intervento.

Più parcheggi per i pendolari, ma resta il nodo gestione

Per i residenti e i lavoratori della zona il traguardo avrebbe un impatto rilevante.

Il ripristino del multipiano permetterebbe infatti di immettere nel circuito cittadino circa 220 posti auto, che andrebbero a potenziare le aree di sosta già previste nel progetto originario della nuova stazione ferroviaria.

Un potenziamento che migliorerebbe l’accessibilità al trasporto pubblico, incentivando l’uso del treno a scapito del mezzo privato diretto verso il centro di Roma.

Accanto all’entusiasmo per lo sblocco dell’iter, comitati e sigle ecologiste mantengono alta la guardia sul futuro dell’infrastruttura.

La richiesta indirizzata a Palazzo Senatorio è che venga garantito un piano di sorveglianza e manutenzione costante, sia durante i futuri lavori di ripristino sia una volta che le sbarre del parcheggio verranno finalmente sollevate.

Il timore diffuso è che, in assenza di un presidio fisso, i vecchi problemi di vandalismo possano ripresentarsi, vanificando gli sforzi di una comunità che dopo anni di immobilismo vede la fine del tunnel.

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