Parco archeologico della Villa dei Gordiani, soddisfazione di Italia Nostra

Il Parco archeologico della Villa dei Gordiani, area di eccezionale importanza storico-archeologica presente su ambo i lati della Via Prenestina e ricadente all’interno del comprensorio archeologico Ad Duas Lauros, si estende per quasi 15 ettari nel territorio del Municipio Roma 5 di Roma Capitale su ambo i lati della via Prenestina. Si tratta di un’area archeologica di eccezionale importanza storico-archeologica.

Attualmente Roma Capitale sta completando le necessarie attività di restauro e consolidamento del Mausoleo presente sul lato settentrionale del Parco archeologico della Villa dei Gordiani.

Italia Nostra Roma esprime apprezzamento per questo importante intervento di conservazione e valorizzazione, ma chiede tuttavia che ad esso faccia seguito un intervento complessivo di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’intera area del Parco, per garantirne la sicurezza, la fruibilità e la riqualificazione.

Si chiede ad esempio il ripristino delle parti di recinzione e dei cancelli mancanti, la messa in sicurezza della voragine adiacente Largo Battipaglia, la sostituzione dei numerosi alberi caduti o abbattuti, l’ampliamento/riattivazione degli impianti di illuminazione ed innaffiamento esistenti, l’installazione di nuove panchine, la delocalizzazione del capanno e dell’area di deposito del Servizio.

