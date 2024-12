Parco Centocelle: aperta l’area ludica

“Il Parco Archeologico di Centocelle prende forma. Oggi è stata aperta l’area ludica dedicata ai più piccoli, con giochi soprattutto in legno ed un bel richiamo alla storia “aerea” dell’area”.

L’annuncio, con foto, è del presidente capitolino all’Ambiente Giammarco Palmieri sul suo profilo FB:

“I prossimi passi – informa Palmieri – riguarderanno la realizzazione e del secondo stralcio del parco con la sua apertura verso il Quadraro e Tor Pignattara”.

