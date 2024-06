Parco Colli d’Oro, demolizione dell’ecomostro

È iniziata la demolizione del rudere nel parco di Colli d’Oro, zona Labaro. Al suo posto sorgerà un palazzetto dello sport. A dare l’avvio ai lavori, che elimineranno l’ecomostro, sono stati il sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, con il presidente del Municipio Daniele Torquati.

La nuova struttura sportiva prevista nel parco sarà realizzata grazie a 17,5 milioni del Pnrr. La fine degli interventi è prevista entro giugno 2026; il cantiere aprirà entro quest’anno. Nel palazzetto dello sport sarà possibile praticare basket, calcetto, volley e ginnastica.

La demolizione del rudere costerà 1,2 milioni di fondi comunali. “Sarà un impianto strategico per questa zona di Roma – ha affermato il sindaco Gualtieri – e va incontro all’idea che i servizi devono essere vicini ai cittadini.

Stiamo investendo risorse europee sugli sport di base, sulle periferie. Il progetto non comprende solo il palazzetto ma anche la realizzazione di spazi outdoor e la piantumazione di più di 140 alberi selezionati con esperti di botanica.

Il palazzetto avrà pannelli solari e un ‘bosco’ verde sopra il tetto che lo renderà ancora più integrato nella dimensione del parco. Si tratta di un intervento di ricucitura del territorio e di valorizzazione di un’area verde che il rudere rendeva inaccessibile”.

“Colli d’Oro rientra in una strategia di recupero di una serie di incompiute per il mondo dello sport; – ha dichiarato l’assessore Onorato – siamo partiti dal Palatiziano, ma ricordo anche i lavori a Corviale e quelli per Cesano e Ostia.

Roma non aveva impiantistica sportiva di base, tra due anni e mezzo avremo una serie di impianti polivalenti per lo sport di base che valorizzeranno quartieri periferici che sono il cuore pulsante della città.

Il nuovo palazzetto sarà polifunzionale e ospiterà anche iniziative culturali e artistiche durante l’estate. Faremo un bando per trovare un gestore ma qui si farà sport a tariffe comunali”.

“Tutte le richieste del XV Municipio sono state esaudite, – ha sottolineato il presidente del XV Municipio Daniele Torquati – dalla maniacale attenzione alle essenze arboree alla tutela integrale dell’attuale parco di Colli d’Oro, l’utilizzo di materiali ecosostenibili.

A questo progetto si aggiungono due percorsi che abbiamo proposto: uno farà da collegamento con la scuola di largo Castelseprio, l’altro nel quartiere di Prima Porta.

Dunque non è solo una riqualificazione per Labaro, ma anche un intervento per unire due quartieri storicamente separati. Inoltre abbiamo individuato delle aree esterne di parcheggio proprio per tutelare il parco”.

