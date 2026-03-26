Parco degli Acquedotti: al via il progetto di riqualificazione

Un angolo verde tra i più suggestivi della Capitale si prepara a cambiare volto. Il laghetto del Parco degli Acquedotti sarà presto al centro di un importante intervento di riqualificazione, frutto di un progetto promosso dall’associazione Retake Roma e sostenuto da Roma Capitale.

La presentazione ufficiale è avvenuta alla presenza dell’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi e dell’assessore al Turismo Alessandro Onorato. Un progetto che non è passato inosservato nemmeno a livello nazionale: è infatti l’unico del Lazio ad aver ottenuto un finanziamento nell’ambito del bando “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI insieme a Intesa Sanpaolo. Con oltre 17 mila firme raccolte, l’iniziativa ha conquistato un contributo di 36 mila euro, a cui si aggiungono fondi comunali.

Il rilancio del laghetto e della biodiversità

I lavori partiranno nei prossimi giorni e interesseranno non solo il laghetto, ma anche l’area circostante. L’obiettivo è duplice: recuperare un luogo simbolico e rafforzare la biodiversità del parco, rendendolo più attrattivo anche dal punto di vista turistico.

“È stato un grande lavoro collettivo, con una mobilitazione che ha coinvolto cittadini e associazioni”, ha spiegato il presidente di Retake Roma, Cristiano Tancredi. “L’intervento punta a valorizzare uno spazio per cui il territorio si batte da anni, rendendolo finalmente accessibile e fruibile”.

Tra storia e natura: il ritorno degli antichi percorsi

Uno degli elementi più significativi del progetto riguarda il recupero dei sentieri storici che attraversano il parco. Percorsi che raccontano la storia millenaria dell’area, dove si trovano i resti di sei acquedotti romani – dall’Anio Vetus all’Anio Novus, passando per Aqua Marcia, Tepula, Iulia e Claudio – oltre all’acquedotto Felice, ancora oggi utilizzato per l’irrigazione.

Lungo questi itinerari saranno installati pannelli informativi per guidare cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio storico e ambientale del parco.

Nuovi spazi e arredi sostenibili

Il progetto prevede anche la sistemazione dell’area intorno al laghetto, con l’installazione di panchine realizzate con materiali ecosostenibili.

Saranno inoltre sostituiti alcuni pini ammalorati e messi a dimora nuovi alberi, insieme a essenze capaci di favorire la presenza di insetti impollinatori, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema.

“Vogliamo creare un corridoio naturale che parta dal laghetto e favorisca la biodiversità, trasformando questo spazio in una grande aula didattica all’aperto”, ha sottolineato l’assessora Alfonsi.

Un tassello per il turismo sostenibile

Per l’assessore Onorato, il progetto rappresenta anche un’opportunità per ripensare l’offerta turistica della città. “Interventi come questo permettono di valorizzare luoghi straordinari ma ancora poco conosciuti, offrendo percorsi alternativi al centro storico e promuovendo un turismo più sostenibile”, ha spiegato.

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