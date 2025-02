Parco del Pineto, intervento della Polizia Locale: liberata area da insediamento abusivo

Questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Montemario è intervenuta all’ interno del Parco del Pineto, per liberare l’area occupata abusivamente.

Presente alle operazioni anche personale della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale e di Roma Natura, proprietaria del sito, che ha provveduto ad avviare le attività per lo smaltimento di sei baracche e delle masserizie presenti sul posto.

Gli agenti hanno identificato 4 persone di nazionalità romena , tutti uomini tra i 30 e i 50 anni di età , per i quali sono state attivate le procedure di assistenza previste.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.