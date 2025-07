Parco del Pineto, operazioni di bonifica e ripristino decoro

Proseguono gli interventi di ripristino del decoro sul territorio, che vedono impegnate unità della Polizia Locale di Roma Capitale in diverse zone della Capitale.

Ieri è stata la volta del Parco del Pineto, nell’area compresa tra Via della Pineta Sacchetti e Via Francesco Albergotti, dove sono di nuovo intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Montemario dei caschi bianchi, per consentire le operazioni di pulizia, dopo lo sgombero di alcuni insediamenti abusivi effettuato in precedenza.

Grazie all’intervento di personale e mezzi Ama sono stati rimossi circa 10 metri cubi di rifiuti ingombranti e materiale di risulta. Presente sul posto anche l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

