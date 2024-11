Parco della Cellulosa, ok alla riqualificazione

Approvata la delibera relativa al progetto di fattibilità degli interventi di riqualificazione del Parco della Cellulosa, con gli adeguamenti al nuovo Codice degli appalti.

Il progetto, per il quale è previsto un finanziamento di 2,7 milioni di euro, interessa un’area di 12 ettari tra il Fosso di Casalotti e via della Cellulosa, nel Municipio XIII.

Si tratta di uno dei primi 21 progetti ricompresi nel masterplan “100 parchi per Roma”, con il quale si sono individuate aree fuori dalle Mura Aureliane da recuperare e rendere fruibili per estendere e connettere il sistema dei parchi pubblici in tutti i quadranti della città.

L’intento progettuale è quello di realizzare un parco caratterizzato da un’alta naturalità, richiamando la sua funzione agricola e forestale originaria – ospitava il vivaio dell’Ente Nazionale della Cellulosa e della Carta – ma rispondendo anche alle esigenze degli abitanti, con la creazione di un sistema di aree attrezzate per diverse attività ludico-ricreative e didattiche all’aperto.

Tra gli interventi previsti dal progetto vi è la demolizione di serre e manufatti abbandonati, la ristrutturazione del Casale dove ha sede il comitato promotore della tutela del parco, la riqualificazione del sistema dei percorsi ciclopedonali interni, la realizzazione di una nuova pista ciclabile, la ristrutturazione della recinzione e la sistemazione del parcheggio esistente con nuove alberature e degli ingressi su Via di Santa Seconda e Via della Cellulosa con la rimozione delle superfici asfaltate e sostituzione con materiali drenanti.

Oltre a un nuovo playground saranno, inoltre, realizzate due aree ludiche, un’area fitness attrezzata e verrà riqualificata l’area cani. Un ampio intervento riguarderà la rigenerazione e ampliamento del patrimonio verde nelle aree a bosco con la messa a dimora di nuove alberature, saranno rinnovati gli orti e creati spazi relax e didattici.

L’avvio dei lavori è previsto entro l’estate del 2025.

“L’approvazione di questo progetto dà avvio alla realizzazione di uno degli interventi più significativi e ambizioni del piano dei 100 Parchi per Roma. Un progetto molto atteso, costruito anche attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto le associazioni del territorio, delle quali sono stati accolte indicazioni ed esperienze.

La complessiva riqualificazione del Parco della Cellulosa interessa un grande polmone verde, luogo ideale per passeggiate e attività all’aperto, un’area di grande pregio ambientale e paesaggistico da tutelare per la preziosa biodiversità e valorizzare per la sua vocazione didattica e per la promozione di iniziative di aggregazione sociale.

Con la rigenerazione del suo patrimonio vegetazionale, la riqualificazione della rete dei percorsi e l’allestimento di aree attrezzate il Parco della Cellulosa sarà finalmente accogliente, attrattivo e restituito alla piena fruibilità della cittadinanza”, dichiara l’Assessora all’Agricolutura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.

