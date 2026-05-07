Parco della Mistica Municipio V: parte il processo di partecipazione

L’Assessorato alle Periferie di Roma Capitale e il Municipio Roma V avviano il percorso partecipativo per la pianificazione e realizzazione del futuro Parco della Mistica e dell’Asse di valorizzazione ecologica e culturale dell’Acquedotto Alessandrino.

Il processo nasce nel quadro della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 36/2024, che ha rilanciato l’obiettivo della realizzazione del Parco della Mistica e ha previsto un modello di governance fondato su tre organismi: Cabina di regia, Comitato tecnico interdipartimentale e Forum territoriale.

Il percorso è sviluppato con il supporto scientifico del LabSU (Laboratorio di Studi Urbani “Territori dell’abitare” – Sapienza Università di Roma), in continuità con il lavoro già svolto dallo stesso LabSU con il Laboratorio di quartiere Centocelle-Mistica, secondo l’accordo di collaborazione in essere con l’Assessorato alle Periferie di Roma Capitale.

La Mistica è un’area pubblica di circa 75 ettari nel quadrante orientale di Roma, di grande valore ambientale, agricolo, storico-archeologico e paesaggistico. Oggi, tuttavia, non è ancora un parco pubblico pienamente accessibile e unitario.

Il percorso partecipativo intende quindi accompagnare la costruzione di una cornice pubblica condivisa, capace di tenere insieme tutela ambientale, valorizzazione dell’antico Acquedotto Alessandrino, accessibilità, usi compatibili, attività sociali e agricole, regolarizzazione e armonizzazione delle situazioni esistenti.

Il percorso assume il Parco della Mistica come primo e necessario passo di una visione più ampia: valorizzare l’Acquedotto Alessandrino come asse ecologico e culturale capace di ricucire quartieri, parchi e spazi pubblici del quadrante Est.

La realizzazione del Parco della Mistica potrà così diventare il fulcro di un sistema ambientale integrato con Tor Tre Teste e Bonafede, il futuro Parco Alessandrino: un grande parco comunale unitario, tra i più estesi della Capitale, pensato come infrastruttura verde, culturale e sociale al servizio dei quartieri della periferia Est.

A cosa serve il percorso partecipativo

Il Laboratorio Centocelle-Mistica, svolto nel 2023-2024, con lo scopo di preparare il processo partecipativo, ha già prodotto un quadro conoscitivo, uno scenario strategico dell’Asse Alessandrino e uno schema di assetto preliminare del Parco della Mistica.

La nuova fase serve a discutere pubblicamente questi materiali, raccogliere osservazioni e proposte, e costruire progressivamente un piano-programma per la realizzazione del Parco e progetti condivisi.

Il primo esito atteso sarà il Manifesto per la Mistica, inteso come documento di indirizzo e insieme di linee guida per la pianificazione del Parco e dell’Asse. Il Manifesto servirà anche come cornice di riferimento per la regolarizzazione e armonizzazione delle attività esistenti e per i successivi passaggi progettuali.

Dopo l’estate, il percorso proseguirà con laboratori di pianificazione e co-progettazione finalizzati alla definizione del Piano di assetto del Parco della Mistica, del Masterplan dell’Asse Alessandrino-Mistica e di progetti per attività e servizi capaci di generare economie locali sostenibili, anche attraverso la riattivazione degli edifici inutilizzati presenti nella Tenuta.

Invito alla partecipazione: iscriversi al Forum territoriale e inviare le prime osservazioni

Il percorso è aperto a cittadini, comitati, associazioni, scuole, enti del terzo settore, gruppi informali e realtà territoriali interessate. Sarà possibile partecipare agli incontri pubblici, aderire al Forum territoriale, inviare osservazioni e contribuire ai tavoli e ai laboratori.

Le osservazioni saranno raccolte in varie fasi e potranno riguardare in particolare accessi, percorsi, usi compatibili, attività e servizi, tutela ambientale, relazioni con i quartieri, riattivazione degli edifici esistenti e forme di gestione e collaborazione.

È possibile iscriversi al Forum territoriale sia come singoli che come organizzazioni compilando il modulo online dedicato, disponibile a questo link .

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