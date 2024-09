Parco di Centocelle e quadrante Collatino, esproprio e bonifiche

L’Amministrazione capitolina ha accelerato le operazioni di bonifica nella zona del parco di Centocelle e nel quadrante Collatino, intervenendo su due siti che si trovano a una decina di chilometri di distanza, rispettivamente nei Municipi V e IV.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha effettuato un sopralluogo nelle due aree, accompagnato dagli assessori all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, e all’Urbanistica Maurizio Veloccia e dai presidenti municipali Mauro Caliste e Massimiliano Umberti.

Nel caso di Centocelle, Roma Capitale ha preso possesso con un esproprio forzoso di un’area all’interno del parco, potendo così procedere con la “pulizia in danno”: l’amministrazione si farà carico dei costi per poi rivalersi sul proprietario del sito, inadempiente.

Si tratta di un nuovo passo importante per la realizzazione di un’area verde strategica in una zona ad altissima densità abitativa con l’ambizione, dichiarata dal Sindaco Roberto Gualtieri, di farla diventare un “Central Park” di Roma, con un investimento complessivo che supera i dieci milioni di euro.

“Grazie al dialogo con comitati di quartiere e associazioni – spiega il sindaco Gualtieri – andremo a realizzare un grande parco urbano.

Oggi abbiamo preso possesso dell’ex stazione di servizio di Centocelle, progettata dall’architetto Baciocchi negli anni Cinquanta ma ormai lasciata in stato di degrado e di abbandono.

La trasformeremo nel punto di accesso al Parco con un progetto che salvaguarda la caratteristica dell’immobile.

Verrà ricostrituito l’aspetto originario ma, da stazione di carburante, diventerà uno spazio al servizio dell’area verde con punto informativo, caffetteria, sala riunioni, esposizioni, un vero e proprio Ecomuseo come richiesto dai cittadini”.

“Si finalizza l’esproprio, avviato dal Dipartimento Urbanistica, di un’area all’interno del Parco di Centocelle abbandonata da anni e quindi insicura e degradata; – afferma l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia – questo spazio adesso è di proprietà pubblica e sarà trasformato dal Dipartimento Ambiente nell’Ecomuseo del Parco.

I lavori sono finanziati con fondi Pnrr e Caput Mundi, inizieranno presto e dureranno 6 mesi circa. Nei prossimi mesi saranno acquisite nuove aree, cedute a Roma Capitale da Cassa Depositi e saranno bonificati gli spazi occupati dagli autodemolitori”.

Nel Parco di Centocelle sono già in fase di avvio la piantumazione di alberi e la creazione di giochi per bambini. Inoltre, sono previsti spazi per attività sportive, luoghi di incontro e aggregazione per la comunità locale.

Nel quadrante Collatino, in via Collatina Vecchia, sono state rimosse carcasse di auto, materassi, plastiche e rifiuti di ogni genere presenti nella discarica abusiva che dalla stazione Palmiro Togliatti si estende a via del Flauto, a ridosso dell’autostrada A24.

La bonifica durerà 30 giorni. L’Ama stima di dover rimuovere mille tonnellate di detriti con l’impegno quotidiano di sette operatori, due escavatori e un bobcat. Il costo complessivo dell’intervento previsto è 480 mila euro.

