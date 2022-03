Parco Prampolini – Cronache di ordinario degrado

Pongo a disposizione dei lettori alcune foto scattate in queste ore, ritraenti situazioni di degrado all’interno del Parco Prampolini, che perdurano da molte settimane, se non da mesi.

La prima foto ritrae l’area recintata di uno dei ruderi del Parco, violata da sconosciuti (rete abbassata), che hanno anche strappato la serratura della porta in ferro, rimasta quindi aperta alla mercé di chi in modo incontrastato ha trasformato il rudere, prezioso testimone del passato, in uno squallido bivacco.

La seconda foto ritrae una sedia rotta che si staglia – affiancata da un arbusto spontaneo privo di qualunque manutenzione – vicino ad un altro rudere.

La terza foto ci parla di un furgone stazionante nel Parco pubblico, privo di fari, paraurti e targa anteriore, e senza specchietto retrovisore sinistro.

La quarta ed ultima foto – emblema tragico di questa nostra Periferia stracciata ed umiliata – ritrae in primo piano uno sgabello da bar con sedile rotto, inquietante contrappunto al magnifico torrione che custodisce un mausoleo romano del IV secolo, affiancato – tanto per gradire – da un pannello di legno abbandonato…

Data la persistenza da molto tempo dei sopra descritti elementi di degrado, non basta più segnalare l’inciviltà di alcuni avventori del Parco: c’è anche da prendere atto – mi pare – di un’intollerabile carenza nel controllo e nella manutenzione dell’Area.