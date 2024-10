Parco “Stardust Village”, il Municipio IX si attiva per il bene della comunità

Parco “Stardust Village”, il Municipio si attiva per il bene della comunità. L’Amministrazione territoriale spiega, in una nota, i passaggi che hanno portato il parco alle condizioni attuali.

“Nel 1998, Roma Capitale ha emesso un bando pubblico per assegnare aree comunali abbandonate e spazi verdi non attrezzati, mirato alla creazione di “punti verdi qualità” – si legge – In questo contesto, nel 2001, è stata stipulata una convenzione tra società concessionaria e l’Amministrazione capitolina per la gestione di un’area comunale di 31.550 mq nel Municipio XII (oggi Municipio IX) per il PVQ 12.11, conosciuto come “Convenzione Torrino Nord” o Stardust Village”.

“Nel corso degli anni – spiega ancora la nota – la società affidataria ha accumulato debiti per milioni di euro nei confronti del Comune di Roma. Nel 2018, a seguito di diversi contenziosi favorevoli al Comune, il Dipartimento Patrimonio ha emesso un provvedimento di decadenza e revoca della convenzione, a causa di una responsabilità debitoria.

Ad aprile 2024, il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente tutti i ricorsi avanzati della società convenzionata, ribadendo la legittimità delle decisioni del Comune.

In seguito a ciò, prima dell’estate, il Dipartimento Cultura ha adottato un provvedimento interdittivo per il pubblico spettacolo, portando a ulteriori limitazioni anche nella somministrazione di cibi e bevande”.

“Oggi, il Municipio IX ha assunto la custodia del bene per garantire la sua fruizione. In collaborazione con gli uffici municipali e le associazioni locali – conclude il comunicato – è impegnato a mantenere il parco accessibile ai cittadini e a salvaguardare la biodiversità che lo caratterizza.

Inoltre, il Dipartimento Patrimonio è a lavoro per individuare una soluzione definitiva che garantisca la valorizzazione e la salvaguardia dell’area e contribuisca significativamente al miglioramento della qualità della vita nel territorio e al rafforzamento del senso di comunità tra i cittadini per i quali lo Stardust rappresenta uno spazio pubblico di grandissima importanza”.

