Parco Talenti, rivoluzione verde: inaugurate tre aree gioco e 60 orti urbani

Nuovo traguardo fondamentale nel percorso per il completamento del Parco Talenti: l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e il presidente del Municipio III Paolo Marchionne, hanno ufficialmente inaugurato le tre nuove aree ludiche attrezzate e i 60 orti urbani situati all’interno del parco.

Le nuove aree gioco, spazi moderni e sicuri, sono distribuite lungo l’intera area verde per garantire massima accessibilità alle famiglie: la prima (circa 150 mq) si trova nella zona dell’ex sorgente, a ridosso degli orti urbani; la seconda (circa 150 mq) è situata nell’area del Parco dei Cinque Sensi, mentre la più grande (circa 300 mq) è posizionata nei pressi di via Ugo Ojetti.

L’area destinata agli orti urbani si estende su oltre 3.400 mq ed è suddivisa in 60 lotti, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e la coesione sociale attraverso l’agricoltura urbana.

Il parco e le relative opere di urbanizzazione sono attesi dal quadrante da oltre 25 anni. Il progetto nasce infatti come compensazione regolata da una convenzione urbanistica stipulata nel 2001 (e integrata nel 2010), che prevedeva la realizzazione di un parco attrezzato di 44 ettari e opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con un investimento rispettivamente di 6.150 milioni di euro per il parco e di circa 40 milioni di euro per le opere, entrambi a carico del soggetto privato.

Sebbene parzialmente accessibile e fruibile dal 2018, con l’inaugurazione di oggi viene effettuato un passaggio decisivo verso il completamento definitivo del parco e la chiusura della convenzione.

L’evento segue la consegna ufficiale al Municipio III delle opere di urbanizzazione primaria avvenuta lo scorso 16 gennaio: circa 8 km di rete stradale con interconnessioni e rotatorie, oltre 40 mila mq di parcheggi pubblici, arredo stradale con alberature e ampi marciapiedi (oltre i 3 metri di larghezza) a disposizione della cittadinanza.

Oltre a questi interventi, sono state già completate diverse opere pubbliche per un valore superiore ai 10 milioni di euro, tra cui: la ristrutturazione del complesso del Borghetto S. Carlo (Municipio XV), un centro anziani, gli uffici per la gestione del parco e un sottopasso museale.

“È una grande soddisfazione inaugurare queste tre aree ludiche all’interno del Parco Talenti: un parco atteso e voluto tantissimo dagli abitanti del quadrante che oggi, finalmente, è aperto, fruibile e vissuto da tante persone e famiglie. Questo parco rappresenta, infatti, non solo un luogo di svago, ma anche un presidio di socialità e qualità urbana e, soprattutto, il mantenimento dell’impegno che avevamo preso di portare a conclusione le opere previste nella convenzione. A gennaio abbiamo consegnato al Municipio le opere di urbanizzazione primaria: strade, parcheggi, rotatorie e verde stradale; oggi abbiamo inaugurato le tre aree giochi e lo spazio per gli orti urbani. Ma il nostro impegno non si ferma qui: dopo aver sbloccato una situazione ferma da un quarto di secolo, approveremo presto una nuova delibera per ulteriori interventi per sette milioni di euro che comprenderanno tra l’altro un nuovo centro civico ed una piscina comunale” , ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

“L’inaugurazione di oggi rappresenta un momento molto importante per tutto il territorio del Municipio III e per la città di Roma. Parco Talenti è stato per anni un’opera attesa, simbolo di un percorso complesso che finalmente vede risultati concreti. Le nuove aree ludiche e gli orti urbani non sono solo spazi fisici, ma luoghi di incontro, socialità e partecipazione attiva dei cittadini. Come Amministrazione municipale, in sinergia con l’assessorato all’Urbanistica e con il Campidoglio, abbiamo lavorato affinché questo parco diventasse realmente fruibile, accessibile e vivo, restituendo ai residenti uno spazio pubblico di qualità. Continueremo a lavorare con l’Assessore Veloccia per la realizzazione della piscina pubblica in via Zanella e del centro civico, perché il completamento della convenzione urbanistica rappresenta una priorità per migliorare la qualità della vita nel quadrante e rafforzare il senso di comunità” , ha aggiunto il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

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