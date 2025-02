Parco Tiberis, pubblicato bando di gara

È stato pubblicato, dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, il bando di gara per l’affidamento degli interventi che prevedono la realizzazione del parco d’affaccio fluviale permanente di Tiberis sulla sponda sinistra del fiume, all’altezza di Ponte Marconi. La scadenza per le offerte è fissata per il 20 febbraio e il 21 si avvierà la procedura di valutazione. L’avvio dei lavori è previsto a marzo con l’obiettivo di completare tutti gli interventi entro luglio.

L’area golenale oggetto dell’intervento si estende su una superficie di circa 1,5 ettari ed è caratterizzata da un andamento orografico a gradoni. Il progetto di trasformazione in parco permanente, con un finanziamento complessivo di 1.180.000 euro, prevede la costruzione di una piazza gradonata utilizzabile in estate con diversi giochi d’acqua che, d’inverno, potrà essere fruita come piazza d’incontro o per l’allestimento di mercati ed eventi.

Come nei parchi di Magliana e Marconi anche Tiberis sarà dotato di una struttura amovibile da adibire a chiosco per punto ristoro con servizi igienici che potrà essere messo a disposizione delle associazioni per riunioni ed eventi nel periodo invernale. Particolare attenzione viene data all’utilizzo di materiali e soluzioni ecosostenibili con pavimentazioni completamente drenanti nell’area di ingresso e in quella circostante al chiosco così come la pedana con giochi d’acqua che sarà realizzata in legno drenante.

Il parco avrà, com’è nella sua vocazione, una zona in sabbia per la spiaggia estiva. Saranno, inoltre, completamente riqualificati i campi da beach volley e realizzato, come chiesto da diverse associazioni, un campo di bocce cui si aggiungeranno altre strutture per il fitness e un’area cani recintata e attrezzata con panchine. Sul fronte della sicurezza, oltre ad un nuovo impianto di illuminazione, verrà installato un sistema di videosorveglianza.

L’intervento prevede una completa riqualificazione della componente vegetazionale, con nuove alberature e superfici a prato, la creazione di un boschetto per ombreggiare l’area cani e fitness e la messa a dimora di piante arbustive ripariali lungo la banchina del fiume.

“Entra nella fase operativa la realizzazione del parco d’affaccio permanente di Tiberis, con un iter cui abbiamo dato tempi strettissimi per assicurare l’apertura nella prossima stagione estiva. Insieme agli altri cinque parchi d’affaccio giubilari di prossima inaugurazione e al Parco Tevere Sud, realizzato a cura della Soprintendenza di Stato, prende forma il masterplan del Tevere che ha l’obiettivo di restituire alla fruizione pubblica aree oggi in gran parte degradate che hanno la potenzialità di costituire il più grande parco fluviale d’Europa.

Il Tevere costituisce uno dei principali assi di sviluppo sui quali stiamo lavorando, sia in termini di ecosistemi, biodiversità e sostenibilità ambientale sia di riqualificazione del territorio e valorizzazione per il turismo e per il tempo libero. Il progetto Tiberis consolida la vocazione ricreativa e sportiva dell’area e fornisce una risposta all’esigenza della cittadinanza di rendere questo spazio un parco permanente, con nuove funzioni in grado di migliorarne l’accoglienza e la fruibilità”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti.

Tutte le informazioni sulla pagina dedicata del Dipartimento Tutela Ambientale.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.